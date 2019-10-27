Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения - это новый, беспрецедентный опыт в истории международных отношений, открывающий путь малым странам к участию в управлении мировыми процессами.

Азербайджан заслужил это право и оправдывает его всем предшествующим опытом своей внешнеполитической стратегии, включая ряд ключевых этапов: от подписания "Контракта века" до превращения страны в коммуникационный хаб региона, модерирующий энергетические, транспортные, дипломатические потоки в направлении Юг-Север и Восток-Запад.

Именно Азербайджану была доверена миссия дипломатического посредника в переговорах военного руководства России и НАТО, именно Азербайджан внес значимый вклад в становление региональных альянсов с участием России и Турции, России и Ирана, создающих основу для урегулирования ближневосточных конфликтов.

Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева на всех уровнях доказал и упрочил свою роль в качестве надежного партнера с последующим приглашением страны к участию в процессах глобального порядка, в том числе с расширением географии полезного присутствия уже и в регионе Большого Востока и Азии.

Встреча президентов Путина и Алиева на полях восточной сессии Валдайского форума, встреча Президента Азербайджана с лидером Турции Эрдоганом на Саммите стран тюркского мира, двусторонние переговоры Президента Ильхама Алиева на саммите Движения неприсоединения с главами целого ряда государств, включая президента Ирана Роухани, показывают новое направление большой политики, где не всегда и не столько апеллируют к возможностям ведущих держав, сколько и они решают свои вопросы посредством того потенциала связей и влияния, которые наработал, в частности, Азербайджан.

Азербайджан получил солидный дипломатический опыт также в период своего избрания в состав непостоянных членов СБ ООН, представляя регион Восточной Европы.

Следующие три года Азербайджан должен и может запустить новую дипломатическую стратегию в формат Движения неприсоединения - организации, охватывающей половину мира, где формируются новые глобальные центры сил - достаточно учитывать растущую экономическую мощь ряда стран Азии.

Но азиатские страны, при всем потенциале своих экономических возможностей, не имеют соответствующего политического влияния в мире, не имеют достаточного дипломатического драйва для продвижения своих интересов на уровне ООН и других международных организаций, где доминируют интересы узкого круга держав.

Невзирая на текущие проблемы, в перспективе Движение неприсоединения, учитывая внеблоковую философию этой организации, ее миротворческий посыл и нацеленность на погашение кризисных точек, имеет шанс усилить свое влияние в регулировании мировых процессов. Особенно на фоне кризиса системы ООН и других международных организаций, ответственных за поддержание мирового порядка.

Международные институты, которым вверена функция поддержания и уважения международного права, в частности, ООН, ОБСЕ, не реформируются адекватно происходящим в мире переменам, и все чаще показывают свою несостоятельность в решении целого ряда политических кризисов и конфликтов, включая армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Президент Азербайджана на всех уровнях призывает ответственные международные организации проявить уважение к тем ценностям международного права и закрепляющих их резолюциям, которые они сами декларируют, но не имплементируют.

Один из примеров, оскорбляющих ООН - неисполненные четыре резолюции СБ ООН, осуждающие армянскую агрессию и требующие вывода оккупационных войск с территории Азербайджана.

Сегодня Азербайджан в статусе председательствующего в Движении неприсоединения получил большое и перспективное пространство, а также полезное время для имплементации своего опыта мультикультурализма и устойчивости к миру в условиях навязанной войны.

Есть много оснований ожидать особых результатов от этого председательства, как в мировых, так и региональных процессах, учитывая тонкий политический стиль Азербайджанского государства в ведении международных дел, в основе которого - отточенная наступательная дипломатия Президента Ильхама Алиева и "мягкая сила" Азербайджана, которую достаточно давно и успешно реализует Первый вице-президент Мехрибан Алиева. С именем Мехрибан ханум получили реализацию такие важные направления, как "культурная дипломатия" Азербайджана, "гуманитарная миссия" Азербайджана. Получила более изящное наполнение "женская дипломатия": достаточно проанализировать последний пример - стиль и контент общения Мехрибан Алиевой с супругами глав государств, входящих в Движение неприсоединения. В совокупности все это формирует разные ракурсы восприятия Азербайджана в качестве состоявшегося государства, играющего все более заметную роль в налаживании межцивилизационных коммуникаций и международных отношений.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az