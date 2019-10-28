Выгодное географическое расположение Азербайджана, его энергоресурсы и готовность к партнерству давно превратили нашу страну в региональный хаб, без которого невозможны никакие проекты - ни транспортные, ни энергетические. В этом плане можно с уверенностью сказать, что Азербайджан соединил экономические "кровеносные сосуды" региона, и этой связующей роли у него не отнять.

У нашей страны есть еще одна, не менее значимая функция - в последние годы она все более укрепляет свой статус не только экономического, но и дипломатического хаба.

Отметим, что в этом случае первостепенную важность представляет уже не географическое положение или богатство недр страны, а качество проводимой ею внешней политики. Можно находиться в одной части света, но при этом принимать у себя весь мир, стать советчиком и союзником для самых отдаленных географически партнеров. И Азербайджан в очередной раз продемонстрировал истинность этого аргумента, приняв в эти дни в Баку XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Напомним, что темой саммита было обеспечение совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира. В форуме приняли участие главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом в Баку прибыли гости из около 160 стран и международных организаций.

В последующие три года председательствовать в организации будет Азербайджан. Это позволит нашей стране еще больше укрепить свой имидж и продемонстрировать, что она реально является дипломатическим хабом, соединяющим все континенты, а Движение неприсоединения - это та организация, которая реально представляет весь мир.

Азербайджан стал членом Движения в 2011 году и через короткое время уже стал пользоваться большим авторитетом в организации. Тот факт, что очередной саммит состоялся в Баку, говорит о большом доверии к политике Баку и вере в его способности решать проблемы в такое непростое для региона время. Нет сомнений, что принципы международного права, в частности, уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, невмешательства во внутренние дела государств, а также интересы стран-членов будут поставлены во главу угла азербайджанского председательства. В период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет прилагать усилия для налаживания и развития диалога с другими институтами, расширения географии сотрудничества, что, несомненно, пойдет на пользу участвующим в Движении странам, сталкивающимся со множеством угроз и вызовов.

Стоит напомнить, что всего за несколько дней до открытия саммита Движения неприсоединения, в Баку прошел другой представительный форум - саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств - Тюркского совета. ССТГ объединяет в себе не так много стран, но и распространяет свое влияние на все тюркоязычное пространство с населением в сотни миллионов человек.

Символично, что инициатором создания Тюркского совета был Азербайджан и соглашение о создании организации было подписано в Нахчыване. Тут снова сказалась особенность внешней политики страны, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Эта особенность заключается в том, что Азербайджан является открытой миру страной, проводящей мультикультуральную политику, но в то же время бережно хранящей традиции и идеи тюркского братства. С этой точки зрения наша страна является не только интегрирующим центром для тюркского мира, но и связующим звеном между тюркоязычным пространством и остальным миром.

Саммит Тюркского совета в Баку прошел успешно и запомнился расширением организации и важными заявлениями.

О том, что Азербайджан превращается в важный дипломатический хаб не только для Востока, но и для Запада, говорит и тот факт, что именно нашу столицу мировые центры силы выбрали для встреч и обсуждения острых вопросов.

В июле в Баку состоялась уже четвертая встреча в формате Россия-НАТО. Встретились начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс. Главной темой переговоров стали возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия-НАТО.

Примечательно, что для обсуждения проблем между державами последние выбрали Азербайджан. Есть и другие нейтральные страны, где можно было бы переговорить о важном. Но дело в том, что Азербайджан в своем роде уникален благодаря своей реально, а не декларативно сбалансированной внешней политике. Мало кому в мире удается сохранять ровные, дружественные и взаимовыгодные отношения с обоими полюсами. Это качество - один из факторов, позволяющих говорить об Азербайджане как о дипломатическом хабе, соединяющем уже не только соседние регионы, но и континенты.

Азербайджан - авторитетное, сильное региональное государство, способное помочь решить многие вопросы, касающиеся общего урегулирования на Ближнем Востоке, а также содействовать реализации задачи сохранения стабильности на Южном Кавказе. Он просто незаменим как площадка для поиска путей решения глобальных проблем.

Наряду со всем вышесказанным, Азербайджан укрепляет свои позиции и в европейских организациях. В настоящее время продолжаются обсуждения вокруг соглашения о партнерстве между АР и ЕС. Успех сотрудничества с объединенной Европой создаст новые возможности для посредничества в нахождении точек соприкосновения между Востоком и Западом.

Взаимное уважение и сотрудничество - главные принципы внешней политики Азербайджана, которые делают его нужным и незаменимым. Поэтому все пути, как экономические, так и дипломатические, сходятся сегодня в нашей стране. И эта тенденция только нарастает.

Лейла Таривердиева