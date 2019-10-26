Ему 85. Тем не менее, говоря о женщинах, он улыбается с хитринкой: "Меня это еще интересует!" И этот интерес взаимный. В телецентре "Останкино", где работает Владимир Познер, по его словам, дамы от него и сейчас млеют, как и 10, и 20, и 40 лет назад.

Одна из легенд "Останкино" гласит, будто знаменитая фраза "У нас в СССР секса нет", прозвучавшая в 1986 году во время телемоста между женщинами Бостона и Ленинграда, не была случайной. Якобы ее произнесла женщина, которая безнадежно была влюблена в Познера. Ею была Людмила Иванова, в те годы администратор гостиницы "Ленинград".

Таков Познер, якобы ловелас, якобы принципиальный и неподкупный и якобы преданный лишь принципам журналистики человек.

Известнейший российский журналист и ведущий, он же писатель, сценарист, документалист Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Перде Нибуайе.

Или просто Владимир Познер.

Или Человек-Якобы, Человек-Ложь и Человек-Алчность.

Бывшие жители ныне несуществующего дома 20 по Малой Дмитровке ненавидят Познера. Для них он не кто иной, как "лжец, мздоимец, хапуга и нарушитель многих законов".

Это дом начала 19 века, в котором были мастерские каких-то художников (рядом - их жилой кооператив). Дом снесли, оставили одну стену, которая теперь встроена в здание "Школы телевизионного мастерства Познера" (на самом деле - бизнес-центр, но по всем бумагам проходил как социальное учреждение с соответствующими льготами).

12 лет тому назад группа жителей Малой Дмитровки обратилась в прокуратуру Москвы с требованием привлечь к уголовной ответственности руководство строительной компании "Крост" и чиновников московского правительства за "умышленное уничтожение памятника архитектуры". Речь идет о доме 22 по Малой Дмитровке, который должен быть снесен при строительстве здания, предназначенного для Школы телевизионного мастерства Владимира Познера. Авторы заявления в прокуратуру считают, что компания "Крост" прикрывала именем Познера уголовное преступление.

Школу телевизионного мастерства (ШТМ) под руководством В.В. Познера в журналистской среде называют попросту "Школой Познера". Телеведущий в ней занимает пост ректора и преподает. Организовала школу в 1997 году и продолжает ею руководить его жена - Екатерина Орлова, работавшая в прошлом в печатных СМИ. ШТМ Владимира Познера не без помощи московского правительства обрела собственный адрес в центре Москвы, на улице Малая Дмитровка, владения 20-24. Реконструкция была произведена строительным концерном "Крост".

Такой вот нео-"Котлован" по Платонову.

Увы, пристрастия и лики Познера не изменились, нет. К ним добавились новые маски, новые пожелания и соответственно, аппетиты "мэтра" существенно возросли.

Да и иначе быть не могло, как любить говорит сам Познер.

Владимир Познер широко известен своими провокационными мыслями. Он постоянно делает это не только в отношении США, но и в отношении Азербайджана, Украины, Турции и даже Германии, сравнивая политику этих стран как "решения с нацистским звучанием".

Например, в интервью газете "Московские новости" он сказал: "Я не хочу никого обидеть, но Америка - это страна баранов, в том смысле, что если бы главный баран что-то сделал, остальные сделали бы то же самое".

До получения украинской премии "Человек года" в 2013 году Познер так говорил об Украине и украинцах: "Я очень плохо знаю Украину. Я не жил среди украинцев. Я только знаю - даже если это не вызывает у меня большой любви - что в сталинских лагерях было много украинцев. Среди надзирателей. Это что-то значит?"

И наконец, во время презентации своей книги "Немецкий блокнот" он признался в своей "любви" к карабахским сепаратистам и террористической хунте в Нагорном Карабахе: "Если будет война в Нагорном Карабахе, я пойду защищать Армению и армян"

Думаю, все понятно.

Так вот, завуалированные и обсыпанные словесами инвенции мсье Познера в сторону Армении начались очень давно, и апогеем желания понравиться армянам.

Отвечая на вопросы представителей масс-медиа, В.Познер сказал: "Смотрите: есть Россия, она рассматривает свои национальные интересы, которые заключаются в разных вещах. И есть страна Армения. Бедная - там ничего нет, кроме камней в почве ну, и абрикосы. Маленькая, с небольшим народом. И есть Азербайджан - богатейшая нефтяная страна, явно на подъеме. К тому же имеющая тесные отношения с Турцией, которая является чрезвычайно важной страной, членом НАТО, и вообще на Юге - одна из наиболее важных стран. И есть конфликт между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Я уже говорил в своей программе - политика, как бы там ни говорили, не основывается ни на совести, ни на морали, ни на справедливости. Политика - это дело холодного расчета, точного расчета, исходя из данного понимания национального интереса".

Так вот, по глубочайшему убеждению В.Познера, если выбирать отношения с Азербайджаном (для России, если понимать, исходя из этого соображения), важнее, чем отношения с Арменией. Важнее. Это может быть неприятно, как угодно, но если просто посмотреть на вещи спокойно, холодным взглядом, то это так. Поэтому винить Россию, сказал Познер, он бы не стал. Можно много обвинений выдвинуть, на его взгляд, но это - не тот случай.

Познер отметил, что с большой симпатией относится к Армении и армянам, считает армян очень умными. Он подчеркнул, что его привлекает уникальная способность армян жить и выживать в сложных условиях. Также ему нравится умение армян радоваться жизни, несмотря ни на что.

Потом, во время своего визита в Ереван, Познер сделал очередное признание: "К сожалению, я не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы поняли, что мое сердце на этой стороне, а не той".

При этом Познер заявил, что его не волнует "черный список" МИД Азербайджана. Более того, он "вызывает у него лишь улыбку":

"Ну, включат меня в черный список, и что с того? Думаю, что я продолжу спокойно спать по ночам", - усмехнулся тогда Познер.

Он не меняется, точнее, ничуть не изменился.

Во время встречи с представителями масс-медиа и просто интересующимися им людьми в Калифорнии В.Познер начал говорить о неукоснительном следовании основным принципам журналистики, о беспристрастности, честности, любви и ненависти.

Среди слушателей была и Арзу Мамедова.

Она задала вопрос.

Достаточно интересный вопрос, потому и приведу полностью: "Меня зовут Арзу, я из Карабаха, Азербайджан. Просто, чтобы дать всем немного информации об Азербайджане. Это многонациональная страна, я помню, как моя мама рассказывала мне истории о том, как дети праздновали Новый год, потом православное Рождество, затем традиционный Новый год и, наконец, еврейскую Пасху. Кстати, в нашей истории мы никогда не подвергались дискриминации еврейского населения.

Это общепризнанный факт, что журналисты должны быть беспристрастными. Особенно журналисты вашего уровня. Нагорный Карабах является территорией, официально оккупированной армянскими войсками. Несколько резолюций ООН требуют немедленного вывода армянских оккупационных войск. Ни одна страна в мире, в том числе и сама Армения, не признают территорию Нагорного Карабаха как "независимую страну". Азербайджанцы и армяне годами жили в Карабахе, до сих пор армянская церковь не тронута в самой середине нашей столицы Баку. Карабах сейчас изолирован от всех сторон, экономика, инфраструктура, социальная среда там находятся в тяжелом положении. Правительство Армении помогает сирийским беженцам армянского происхождения бежать из одной войны и размещать их в Карабахе для другой войны. Звучит смешно, правда?

Вы можете закрыть глаза на канон беспристрастности и поддержать Армению. Очевидно, что легче выбрать сторону, чем пытаться стать посредником в мирном решении конфликта. Однако, когда вы совершенно неправильно интерпретируете позицию Азербайджана; когда вы дискриминируете тысячи азербайджанских беженцев, включая меня и мою семью; когда вы аплодируете убийству детей, женщин и стариков - у меня возникает вопрос. Где грань между свободой слова и ненавистью?"

И В.Познер дал совершенно ожидаемый, легко прогнозируемый ответ - он в который раз начал лгать, признаваясь в своей неограниченной симпатии к Армении и чуть ли не к ненависти к нашей стране.

Называя нас "азери или азербайджанские турки - как вас там", В.Познер заявил, что-де оказывается, "Нагорный Карабах является частью Армении" и территория этой бывшей автономной области Азербайджана вот уже которое десятилетие не что иное, как "спорная земля между Ереваном и Баку, так как эта территория находится между Арменией и Азербайджаном".

Он долго и нудно говорил о свободе слова, о чувстве ответственности свободного человека, о различиях между рабом и свободным человеком, о грани между проявлением ненависти и критикой.

Наконец, выдохнувшись, он закончил свой спич: "Знаете, я понимаю, что нагорно-карабахская проблема очень важна армянам и азербайджанцам, или азери - но тут не место и время для обсуждения этого вопроса. Мы говорим о других понятиях и вещах".

Тем самым В.Познер, совершенно открыто и не чураясь моральных табу, а также правил журналистской этики, занял сторону Армении, страны-агрессора и заявил, что для него Нагорный Карабах "исконно армянская земля".

Прожитые 85 лет не стали годами мудрости и познания истины. Напротив, В.Познер на старости лет решился нести густо заправленный невежественной риторикой и ненавистью к Азербайджану несусветную чушь.

Старый журналист как будто поклялся доказать, что к нему маразм не приходит, он в нем живёт. Забывая простую истину: достаточно мгновения, чтобы стать героем, но необходима целая жизнь, чтобы стать достойным человеком.

Владимир Познер не сумел стать достойным, а превратился в старого провокатора с перебродившим разумом.

Увы...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az