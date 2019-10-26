https://news.day.az/politics/1169633.html Завершился визит Президента Намибии Хаге Готтфрида Гейнгоба в Азербайджан
Завершился визит Президента Намибии Хаге Готтфрида Гейнгоба в Азербайджан
26 октября завершился визит Президента Республики Намибия Хаге Готтфрида Гейнгоба в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Хаге Готтфрида Гейнгоба в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали заместители министра иностранных дел Рамиз Гасанов, Надир Гусейнов и другие официальные лица.
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