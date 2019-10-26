Избрание Азербайджана в качестве председателя международной структуры Движение неприсоединения является событием политической важности и возлагает на страну большую ответственность в усилении роли Движения в системе международных отношений. Такое мнение высказал Trend известный турецкий политолог, профессор Тогрул Исмаил, передает Day.Az.

По мнению турецкого эксперта, этот шаг является закономерным следствием тех достижений, которые произошли в Азербайджане с момента обретения независимости.

"За последние десятилетия страна добилась больших успехов как в системе международных отношений и мировой политике, так и значительно укрепила внутреннюю государственную политику. Страна фактически превратилась в важный транспортный и энергетический хаб, в силу удачного географического расположения и грамотной экономической политике, проводимой правительством Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева. Реализация масштабных транспортных, энергетических и инфраструктурных проектов вывели возможности страны на качественно новый уровень в регионе и мире, и, как следствие этого, Азербайджан воспринимается сегодня ведущими государствами как неотъемлемая часть мировой экономики. При этом, что очень важно отметить, все эти успехи, на мой взгляд, достигнуты в условиях продолжающейся необъявленной войны со стороны Армении и оккупации исторических территорий Азербайджана. Этот факт наглядно демонстрирует уверенный курс правительства страны, независимую и сбалансированную государственную политику", - сказал Тогрул Исмаил.

По оценкам эксперта, председательство в столь авторитетной структуре позволит Азербайджану еще больше укрепить за собой имидж независимого и сильного государства в регионе и мире, а также расширить спектр сотрудничества со странами, не являющимися членами Движения.

"Вместе с тем, полагаю, что эта возможность увеличит и вклад Азербайджана в укрепление безопасности и стабильности в регионе и мире. Это очень важная миссия, которая возложена на страну в период серьезных военных и политических потрясений, которые имеют место на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Афганистане, вокруг Ирана, к которым приковано внимание всего мира. Перед Азербайджаном, как председателем авторитетной, международной организации, стоят серьезные цели и задачи, в реализации которых потребуется умелая дипломатия и активность в продвижении интересов, направленных на усиление диалога между государствами, а также устранении барьеров на этом пути. Уверен, что Азербайджан достойно справится с этой важной миссией и продемонстрирует эффективное руководство в этой международной структуре", - резюмировал турецкий политолог.

Отметим, что в Баку проходит XVIII саммит Движения неприсоединения, с участием глав государств и правительств около 60 стран, а также глав международных организаций.

26 мая 2011 года Азербайджанская Республика, заручившись единогласной поддержкой стран-членов Движения, была принята в полноправные члены организации.

Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

Ранее, 21-22 октября состоялась подготовительная встреча ответственных лиц стран-участниц. А 23-24 октября главы МИД стран-участниц обсудили вопросы подготовки к саммиту. На встрече глав МИД стран-участниц председательство заседания было передано со стороны министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Также, 24 октября в Баку прошел молодежный саммит Движения неприсоединения.

Движение создано в 1961 году. Одним из ключевых принципов создания и деятельности Движения неприсоединения является его роль в качестве площадки для обсуждения и сотрудничества между его членами. В настоящее время организация насчитывает 120 членов, 17 государств-наблюдателей и 10 международных организаций-наблюдателей.

Движение неприсоединения - вторая по численности участников организация после ООН. Сегодня примерно 55 процентов мирового населения живет в странах-участницах Движения. Эти государства обладают более 75 процентами нефтяных и более 50 процентами запасов газа в мире, а также крупнейшими человеческими и природными ресурсами.