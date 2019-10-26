https://news.day.az/politics/1169645.html Завершился визит Президента Ганы Наны Акуфо-Аддо в Азербайджан
Завершился визит Президента Ганы Наны Акуфо-Аддо в Азербайджан
26 октября завершился визит Президента Республики Гана Наны Акуфо-Аддо в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Нану Акуфо-Аддо в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре