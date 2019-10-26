26 октября завершился визит Президента Республики Гана Наны Акуфо-Аддо в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Нану Акуфо-Аддо в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.