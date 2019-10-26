https://news.day.az/politics/1169647.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Президента Пакистана Арифа Алви - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Президента Пакистана Арифа Алви - ФОТО
26 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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