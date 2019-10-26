https://news.day.az/politics/1169655.html Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Суверенного переходного совета Судана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Суверенного переходного совета Судана - ФОТО
26 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Суверенного переходного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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