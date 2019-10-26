В Ереване отметили очередной день города - аж "2801-й". Прозвучали громкие салюты в каждом районе армянской столицы, концерты на десятке площадок, шарики, гости, прибыл даже глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский (по матери Джанполадян).

Не было только самого главного - реальных свидетельств этой самой "2800"-летней истории, которые можно было бы показать и потрогать руками.

О каких тысячелетиях идет речь? Все, что выдается за свидетельство "древности Еревана", как правило, не имеет никакого отношения к истории армянского народа и тем более нынешней Армении, как, впрочем, и другие археологические находки и памятники.

Почему в "древней" Армении нет исторических памятников? Этот вопрос занимает и ученых, и политиков, и экспертов. И не только азербайджанских. Действительно, в этом "наидревнейшем" государстве, якобы первым принявшим христианство, и вообще, являющимся светочем для всей мировой цивилизации, нет ни одного исторического свидетельства правоты армянских мифотворцев, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Да, территория, ныне занимаемая Арменией, густо уставлена церквями. Но не древними, и армянскими лишь частично, потому что многие из них - это переделанные албанские и грузинские храмы. По числу церквей относительно численности населения Армения находится на первом месте в мире. В этой стране нет работы, нет денег, нет экономики, но на каждом шагу можно наткнуться на церковь. Армении нечего представить в списки ЮНЕСКО - все зарегистрированные до сих пор объекты - это церкви.

Ее туристические буклеты - это тоже сплошные церкви. Церкви такие, сякие, на горе, под горой, вид сверху, снизу, сбоку. А где свидетельства той самой "древней" истории? Есть античный храм Гарни, объявленный древнеармянским, но к армянам отношения не имеющий. Есть древний тюркский каменный памятник Гошун-Даш, представляющийся фальсификаторами как "армянский Стоунхендж", "древнейший телескоп" и так далее. Кстати, утверждения по поводу Гошун-Даша опровергли недавно сами армянские ученые.

Есть еще так называемый "Эребуни", якобы пращур современного Еревана. То, что предлагается на обозрение туристам и зарубежным специалистам, - это новодел, выстроенный в 50-х годах прошлого века и выдающийся за памятник почти трехтысячелетней давности. В прошлом году, отмечая "2850"-летие Еревана, организаторы празднеств столкнулись с большой проблемой - им просто нечего было показать туристам и нечего предъявить специалистам.

Помимо церквей (и то не всех), в Армении нет ничего, что имело бы отношение к истории армянского народа и армянской традиции. Если ориентироваться на тома надуманной истории, кишащей фальшивыми фактами и датами, то каждый квадратный метр нынешней Армении должен буквально кричать об этой "богатой древности". То есть, должны иметься сохранившиеся крепости, дворцы тех самых "армянских царей", которых лженаука в советские времена массово переселила на азербайджанские земли. Где они? Нет не только их стен, но даже фундаментов в глубоких археологических слоях и любых других доказательств того, что они были.

Когда фальсификаторам задают вопрос "где?", они теряются или же начинают мямлить что-то насчет турок, которые де огнем и мечом все сравняли с землей. Это объяснение не выдерживает никакой критики. Невозможно не удивиться: как же так, на территории нынешней Турции те же турки сохранили памятники христианской и античной культуры, и только на землях, переданных с пришествием в регион России армянам, было разрушено все до последнего камня?

Армянская лженаука этого момента не доработала. Так же она до сих пор не может решить вопрос о том, где разместить столицу "Армении от моря до моря".

Ведь территориальные аппетиты у армянства слишком велики, очень им хочется, чтобы "тигранакерты" находились везде - и в Турции, и в Азербайджане, и в Грузии, и даже на юге России или в Крыму, или в Абхазии.

Впрочем, вся армянская история и историография построены на надувательстве, мифах, легендах, сфальсифицированных источниках, которые не уходят дальше 15-16 века, в лучшем случае, а в основном датируются 17-18 веками.

В первую очередь, на территории Армении нет никаких крепостей, укрепительных сооружений, бань, кварталов, городских построек, которые бы доказывали наличие в какие-то времена "древнеармянского" государства. Нет на территории нынешней Армении монет и других артефактов, доказывающих наличие государственности, какой-то сплоченной армянской общности.

Собственно история Армении была придумана только после прихода России на Кавказ. А после образования Армении сто лет назад было полностью уничтожено наследие азербайджанского народа на переданных ей территориях. Это хорошо видно на примере исторического центра Еревана, где были уничтожены ханский дворец, жилые дома, мечети, караван-сараи.

После того, как была осуществлена эта зачистка, армянская сторона тужится, пытаясь придумывать какие-то артефакты, доказывающие ее фальшивую историю, но серьезной наукой эти "артефакты" не воспринимаются. Реальных же и серьезных доказательств проживания на занимаемой ныне Арменией территории армян так и не обнаружено.

С монастырями и церквями все понятно, но где армяне жили до принятия христианства, пока не было монастырей и церквей? Тем более, что монастыри и церкви появились намного позже зарождения христианства, ближе к Средним векам. А где жили "древние" армяне до того? Где их крепости, жилые кварталы, дороги, фортификационные сооружения? Ничего этого нет. Все это сегодня наспех возводится современным способом и выдается за "древность"".

Так где же, кроме как в бредовых фантазиях армянских историков, существовала "великая Армения"?