Офис с вертолетной площадкой

"Русское лото" - самая знаменитая игра, но далеко не единственная. В ассортименте "Столото" десятки игр на удачу - "6 из 45", "Жилищная лотерея" "Матчбол" и так далее. В 2017 году система государственного лото принесла выручку в 34 миллиарда рублей, в 2018-м - уже 46 миллиардов. Все эти деньги обеспечили люди, которые покупают билеты.

Утром в четверг у касс центрального офиса "Столото" уже небольшая очередь. Сюда приходят победители - получать выигрыши в несколько тысяч рублей - или просто фанаты, плотно сидящие на лотерейном крючке. Им нравится быть поближе к игре (здесь можно следить за розыгрышами вживую). Пожилому мужчине повезло - выиграл 1160 рублей, но деньги - не самое дорогое.

- Давайте на тысячу вот этих билетов. И на 160 еще вот этих, - говорит мужчина с азартным блеском в глазах.

В соседнем окошке человек покупает целую пачку на 5000 рублей. В основном в ней угадывается "Русское лото". Самая популярная лотерея формирует около 75% всей выручки.

Центральный офис находится в автосалоне "Авилон", продающем элитные автомобили, с вертолетной площадкой, синим остеклением и россыпью премиальных "Мерседесов". Если повезет по-крупному, можно сесть и уехать домой на новой "ласточке". Но таких случаев здесь не помнят.

Русское лото с армянским акцентом

Как передает Day.Az со ссылкой на Градатор, лотерейный бизнес в России считается полностью государственным, но от государства здесь немного. Только 5% от общей выручки уходит в бюджет на строительство спортивных объектов, хотя ради этого все и было задумано. В 2014 году по инициативе вице-премьера Игоря Шувалова правительство России запретило все частные лотереи. Предполагалось, что система станет прозрачной, игроков перестанут обманывать с выигрышами, а в бюджет хлынут дополнительные средства на поддержание инфраструктуры Олимпиады в Сочи. За организацию лотерей отвечают два министерства - Минфин и Минспорт. У каждого из них свой частный оператор, который отвечает за сам процесс розыгрыша - крутит шарики, мешает бочонки и т.д. Под патронатом Минфина находится ООО "Спортлото", под Минспортом - ЗАО "Государственные спортивные лотереи" (ГСЛ). Распространением и продажей всех билетов занимается компания "Столото". Казалось бы, где загвоздка? Ответ - на Волгоградском проспекте Москвы. Все подминистерские частные фирмы сидят в одном офисе - том самом, с вертолетной площадкой.

Структура

Как это работает

Организатор:

Министерство спорта

Министерство финансов

Оператор:

"Государственные спортивные лотереи"

"Спортлото"

Распространитель:

"Столото"

В юридических базах все ниточки тянутся к Араму Саркисяну, зятю бывшего зам. мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе (занимался регулированием игорного бизнеса).

До середины 2017 года Саркисян сам числился учредителем ГСЛ и "Столото". В 2012 году связанная с ним компания "Тоскана Холдинг" выкупила бренд "Спортлото" у Сбербанка за 1,9 млрд рублей.

Саркисяна называют другом торговца автомобилями Александра Варшавского, который стал первым дилером компаний "Мерседес", "Форд" и "Роллс-Ройс" в России. В автосалоне "Авилон" на Волгоградском проспекте их пути по-прежнему пересекаются.

- У нас гослотереи нет, одно название. Государство дало монополию на бизнес одной компании, а само получает копейки, - говорит эксперт игорного бизнеса Дмитрий Слободкин. - "Камелот" - государственная лотерея Великобритании - приносит в бюджет государства 37%, а вознаграждение оператору составляет всего 1%. У нас же примерно 45% получает частный оператор. При этом это абсолютно непрозрачный бизнес. Нигде в публичном отчете не расписаны затраты - сколько тратится на рекламу, сколько на распространение и так далее. Мало того, сам программный продукт - компьютерный алгоритм - был куплен у греческой компании. Возникает вопрос: что, собственно, есть у оператора? Столы и стулья?

Забытые 2 миллиарда

Никому не нужные 2 миллиарда рублей лежат в Москве, и их никто не забирает. Одна из странностей финансовой отчетности государственного лото - огромные объемы невостребованных выигрышей, которые уже давно побили отметку десятизначных чисел.

По закону те выигрыши, которые "проспал" победитель, ждут его в офисе еще полгода. Потом они отправляются на специальный счет, снять с которого их можно только исковым заявлением. После этого срока деньги вливаются в федеральный бюджет. По крайней мере должны. Счетчик невостребованных выигрышей в отчетности ГСЛ с 2013 года так ни разу и не обнулился - деньги в бюджет не ушли. Это подтверждает и отчет руководителя ГСЛ Валентина Кондрашова. По его словам, в 2018 году в федеральный бюджет поступило 2,4 миллиарда рублей. С "забытыми" выигрышами было бы гораздо больше.

- Этому может быть несколько объяснений, - говорит Дмитрий Слободкин. - Может быть, речь идет о накоплениях маленьких выигрышей, за которыми никто не хочет приезжать. Но 2 миллиарда - это все равно очень много, по другим странам я такого не припомню.

Еще есть вариант, что люди не могут получить свои выигрыши из-за плохой системы выплаты. Или третье - банальный мухлеж.

Кто заработал больше всех?

Согласно Федеральному закону "О лотереях" не менее 50% от всей лотерейной выручки должно распределяться на выигрыши, 10% от того, что осталось, забирает государство. Все остальное - вознаграждение частной компании. В результате в 2018 году из-за зависания выигрышей игрокам отошло только 49,6%. Немногим больше, чем к частным посредникам - 45,2%. Государству же досталось только 5,2%.

Если прибавить к заработку частных компаний еще и 2.178.832.350 невостребованных рублей, которые, судя по всему, никуда не денутся с их счетов, получится, что посредники положили в карман на 150 миллионов больше, чем было отпущено игрокам со всей страны.

- Самое интересное: до того как убрали негосударственную лотерею, отчисления государству были по 10%. Негосударственные почему-то платили больше, чем сейчас платят государственные. Такое впечатление, что это просто коррупционная история, которая зародилась еще в нулевые годы, во времена Госкомспорта. Тогда все и начиналось, - заключает Слободкин.

Цифры

Схема распределения выручки (по закону)

50% - на выигрыши

45% - частным посредникам

5% - государству