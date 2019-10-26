https://news.day.az/politics/1169706.html В Баку завершился XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения - ФОТО
В Баку завершился XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения - ФОТО
В субботу в Баку завершил свою работу XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, второй день саммита продолжился общими дебатами.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре