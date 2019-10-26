https://news.day.az/politics/1169714.html Завершился визит председателя Суверенного переходного совета Судана в Азербайджан
Завершился визит председателя Суверенного переходного совета Судана в Азербайджан
26 октября завершился визит председателя Суверенного переходного совета Республики Судан Абделя Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председателя Суверенного переходного совета Республики Судан Абделя Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
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