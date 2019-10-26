26 октября завершился визит председателя Суверенного переходного совета Республики Судан Абделя Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председателя Суверенного переходного совета Республики Судан Абделя Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.