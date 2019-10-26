В субботу завершился визит премьер-министра Малайзии Махатхира Бин Мохаммада в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьер-министра Малайзии в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.