https://news.day.az/politics/1169715.html Завершился визит премьер-министра Малайзии в Азербайджан
Завершился визит премьер-министра Малайзии в Азербайджан
В субботу завершился визит премьер-министра Малайзии Махатхира Бин Мохаммада в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Премьер-министра Малайзии в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
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