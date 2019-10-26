https://news.day.az/politics/1169718.html Завершился визит президента Пакистана в Азербайджан
Завершился визит президента Пакистана в Азербайджан
В субботу завершился визит президента Исламской Республики Пакистан в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Президента Пакистана в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.
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