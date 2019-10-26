В субботу завершился визит президента Исламской Республики Пакистан в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президента Пакистана в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.