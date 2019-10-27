Завершился визит премьер-министра Непала Кхадга Прасад Шармы Оли в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьер-министра Непала в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.