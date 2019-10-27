https://news.day.az/politics/1169739.html Завершился визит президента Венесуэлы в Азербайджан
Завершился визит президента Венесуэлы в Азербайджан
В воскресенье завершился визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Президента Венесуэлы в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и другие официальные лица.
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