В воскресенье завершился визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президента Венесуэлы в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и другие официальные лица.