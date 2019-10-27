https://news.day.az/politics/1169756.html Завершился визит премьер-министра Танзании в Азербайджан
Завершился визит премьер-министра Танзании в Азербайджан
27 октября завершился визит премьер-министра Танзании Кассима Мажаливы в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министра Танзании Кассима Мажаливу в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и другие официальные лица.
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