27 октября завершился визит Президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Международном аэропорту Гейдар Алиев провожали министр образования Джейхун Байрамов и другие официальные лица.