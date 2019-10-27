Азербайджан на сегодняшний день является самым стратегически важным игроком в регионе.

Об этом заявил Trend турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Он отметил, что Движение неприсоединения на сегодняшний день является одним из сильных и влиятельных блоков. К тому же ни одна африканская страна не является членом НАТО, но почти все африканские страны находятся в составе Движения неприсоединения.

"Политика Азербайджана по отношению к таким блокам, как ОДКБ и НАТО самая эффективная в регионе. Благодаря грамотной политике главы государства, Азербайджан одновременно может усилить партнерство по всем направлениям с Россией и Западом, в том числе и с Турцией. В результате Азербайджан еще больше утверждается в качестве регионального лидера", - сказал эксперт.

Эксперт заявил, что саммит Движения неприсоединения - безусловно хороший повод и хорошая возможность поднять вопрос стабильности на Кавказе и возвращения оккупированных территорий в состав Азербайджана.