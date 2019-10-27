В Баку 25-26 октября прошел XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Азербайджан стал председателем Движения на 2019-2022 годы. Председательство Азербайджана в этой авторитетной международной организации предоставит ведущему государству региона Южного Кавказа дополнительную узнаваемость в мире и в глобальной дипломатии.

Излишне говорить, что внешнеполитические достижения Азербайджана базируются на внедрении равноправного диалога и сотрудничества на основе взаимных интересов с соседними странами и другими странами мира. А председательствование в Движении - безусловно, результат международного признания нашей страны как влиятельного актора, дееспособного и надежного партнера, независимого, но в то же время открытого для достойного сотрудничества.

Можно с уверенностью сказать, что Бакинский саммит является событием мирового значения. На Саммите, который на два дня стал самым основным событием в системе международных отношений, обсуждались важные вопросы международной, политической, экономической и социальной повестки, а наша страна была в центре внимания ведущих мировых СМИ.

Проведение Саммита Движения неприсоединения стало важнейшим политическим событием за историю независимости Азербайджана: 159 делегаций на саммите были представлены главами государств и правительств, спикерами парламентов, министрами иностранных дел и другими высокопоставленными должностными лицами. Для участия в саммите в Азербайджан прибыли заместитель генерального секретаря ООН и председатель Генеральной Ассамблеи ООН.

Председательство Саммитом по единогласному решению государств-членов было передано Президенту Ильхаму Алиеву. Глава государства с высоким дипломатическим профессионализмом провел председательство XVIII саммита, объединившего в себе 120 государств, 38 наблюдателей, приглашенные страны и международные организации.

Выступая на саммите, Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз проинформировал международное сообщество об армянской политике оккупации и этнической чистки, проведенной на оккупированных азербайджанских территориях, Ходжалинском геноциде. Он также представил подробную информацию об успехах нашей страны в политической, экономической, социальной, гуманитарной, спортивной и других сферах за последние 15 лет.

Отметим, что Движение неприсоединения является самой влиятельной международной организацией развивающихся стран. Оно возникло в 50-е годы по инициативе авторитетных лидеров стран Азии, Африки и Европы. В основу деятельности этого объединения была положена политика неприсоединения, направленная на поддержку мира и национально-освободительных движений, которая, в том числе, предполагает неучастие стран в каких-либо военных союзах в контексте конфликтов между великими державами. Движение демонстрирует однозначную позицию в вопросе территориальной целостности государств, поддерживает основополагающие принципы международного права.

Собственно, концепция Неприсоединения практически идеально совпадает с внешнеполитическими приоритетами Азербайджанской Республики со дня обретения независимости.

После избрания Общенационального лидера Гейдара Алиева президентом в 1993 году началось осуществление успешной стратегии, направленной на укрепление независимости и суверенитета Азербайджана, являющихся начальным условием благополучия народа и устойчивого развития страны. Стратегия великого лидера Гейдара Алиева, направленная на укрепление азербайджанской государственности, в настоящее время успешно продолжается достойным преемником Общенационального лидера - Президентом Ильхамом Алиевым.

Во время выступления на саммите Президент Ильхам Алиев также обозначил ключевые приоритеты нашей страны период председательства, отметив, что Азербайджан будет строить свои приоритеты и деятельность на исторических Бандунгских принципах. Бандунгские принципы, включающие в себя уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела государств, защиту взаимных интересов и поощрение сотрудничества, совпадают с основополагающими принципами внешней политики Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что приложит все усилия для повышения роли и престижа Движения неприсоединения в системе международных отношений, укрепления мира и безопасности, и обеспечения устойчивого развития и справедливости.

Отметим, что саммит Движения неприсоединения в Баку имеет особое значение также с точки зрения развития двустороннего сотрудничества Азербайджана со странами мира. Президент Ильхам Алиев провел более 20 встреч с лидерами мировых государств и руководителями международных организаций.

Сегодня в мире растет национализм, нетерпимость на религиозной и этнической почве, отрицание и неприятие всего, что кажется на первый взгляд чуждым.

Есть понимание того, что перед этими угрозами и вызовами трудного времени могут выстоять те общества, которые пропагандируют терпимость, миролюбие, толерантность.

Азербайджан, который исторически был пространством, где представители разных народов и религий жили в атмосфере мира и дружбы, где никогда не было противостояния на религиозной и национальной почве, где создана уникальная толерантная атмосфера, стал хорошим примером межрелигиозного и межцивилизационного взаимопонимания.

Азербайджанский мультикультурализм постепенно завоевывает признание как мировой феномен. И это неудивительно: в то время, как в Европе, на родине толерантности, все чаще говорят о смерти идеи равноправного сосуществования разных культур, в нашей стране мультикультурализм стал частью повседневной жизни, а терпимость и равноправие всех народов, населяющих страну, становятся прочной основой государственной политики.

На протяжении многих лет Азербайджан благодаря прозорливой политике руководства страны успешно справляется с задачей весьма непростого характера - остается вне углубляющихся противоречий между Вашингтоном и Москвой. Как известно, соседняя Грузия и Армения оказались по разные стороны геополитической "линии фронта" между этими центрами силы, что привело, к крайне удручающим последствиям для обеих стран.

В отличие от них, Азербайджан сумел сохранить одинаковые партнерские отношения с противоборствующими сторонами. К примеру, отношения Азербайджана и НАТО - уникальный образец сотрудничества со страной вне рамок блока, обладающего впечатляющей практической составляющей. Несмотря на существенную интенсивность контактов, Азербайджан не стремится вступить в альянс, не часто участвует в учениях блока. В 2011 году страна присоединилась к Движению неприсоединения и по сей день не вступает ни в какие военно-политические союзы. За короткий период времени пребывания в движении, Азербайджан завоевал положительную репутацию за строгое соблюдение норм и принципов международного права, и всего за пять лет получил право принимать у себя Саммит и председательство в Движении на 2019-2022 годы.

Проведение в Баку под председательством Президента Ильхама Алиева XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, включающего 120 стран , являющегося крупнейшим после Генеральной Ассамблеи ООН политическим институтом, представляющим государства мира - большой дипломатический успех Азербайджана. Это - свидетельство доверия международного сообщества к Азербайджану, показатель мирового авторитета нашей страны.

В целом же, целесообразность курса, проводимого Президентом Ильхамом Алиевым подтверждается жизнью. При всей отстраненности Азербайджана от глобального противостояния, в Вашингтоне и Москве ему традиционно отдают должное, как важному и надежному партнеру.

В ходе своих заявлений, Президент Ильхам Алиев не раз подтверждал, что Азербайджан во внешнеполитической сфере ставит во главу угла национальные интересы, но при этом успешно развивает сотрудничество со странами региона и всего мира. В частности, Президент Ильхам Алиев высоко оценил членство страны в Движения неприсоединения.

Отметим, что вопрос нагорно-карабахского конфликта нашел свое отражение в итоговом документе Бакинского саммита. В документе, в том числе, однозначно подчеркивается, что нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу международному миру и стабильности, что конфликт должен быть решен на основе принципов международного права - в рамках признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана. И тем самым была подтверждена недопустимость насильственного изменения границ, нарушения территориальной целостности стран с применением силы.

Одним словом, Азербайджан успешно решает внешнеполитические приоритеты, которые включают вопросы укрепления суверенитета и независимости нашей страны, устранение последствий военной агрессии Армении в отношении Азербайджана, восстановление территориальной целостности в рамках международно признанных границ, а также продолжает дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми международными субъектами, включая государства, ассоциации и международные организации.

Вполне очевидно, что от достижений дипломатии любой страны, в итоге, выигрывает население. Экономический рост, безопасность и стабильность, влияние и авторитет государства - плоды мудрой и дальновидной внешней политики Президента Ильхама Алиева, формируют комфортные условия и улучшают качество жизни населения нашей страны, привлекают сюда многомиллиардные инвестиции из-за рубежа. Этому способствует и внешняя политика, проводимая под руководством главы государства, которая привела к значительному укреплению авторитета Азербайджана на международной арене. Мы, граждане страны, наблюдаем это изо дня в день и гордимся впечатляющими успехами Азербайджана.

Отдел политики Trend