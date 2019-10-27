Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения должно расцениваться как большой успех внешней политики страны.

Об этом сказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу, передает Day.Az.

По его словам, после окончания Второй мировой войны государства стали яснее осознавать важность сохранения мира и безопасности.

"Осознав, насколько военно-политические блоки опасны для человечества, большинство мировых государств расширили идею неприсоединения. "Бандунгские принципы", принятые в 1955 году, представляют собой тот самый необходимый "рецепт", который мог бы обеспечить проживание в условиях мира и безопасности на земле. Если обратить внимание на официальную дату создания Движения неприсоединения, то можно более ясно понять его важность для мира. Создание Движение за год до Карибского кризиса в 1961 году, возможно и спасло мир от больших бед, потому как распространение идей о создании такой организации, в определенной степени, стало преградой для жесткой глобальной поляризации", - отметил Мирбашироглу.

Политолог считает, что именно Движение неприсоединения сыграло одну из ключевых ролей в совокупности факторов, благодаря которым "холодная война" не превратилась в Третью мировую.

Считая Движение неприсоединения достаточно большой и серьезной организацией, с точки зрения человеческих и экономических ресурсов, Мирбашироглу отметил, что сотрудничество в рамках этой организации служит различным целям.

"Так, объединение стран-членов Движения на основе такого важного принципа, как сохранение глобального мира и безопасности, способствует улучшению атмосфере сотрудничества и взаимопонимания между этими странами и в других сферах. Сто двадцать стран, входящих в организацию, заявили о своих позициях и принципах деятельности в системе международных отношений, демонстрируя приверженность таким принципам, как уважительное отношение к правам человека, отказ от действий, которые могут нанести ущерб территориальной целостности и суверенитету других государств и т.д.", - сказал политолог.

Мирбашироглу напомнил, что Азербайджан с 2011 года является полноправным членом Движения неприсоединения. Но, и находясь в статусе наблюдателя до вступления в Движение, Азербайджан демонстрировал свою активность. За короткое время, всего через пять лет после вступления, в 2016 году (когда было принято решение о председательстве Азербайджана в Движении в 2019-2022 гг) Азербайджан получил право на председательство в Движении, что должно расцениваться как большой успех внешней политики и дипломатии страны. Кроме того, высокий потенциал, демонстрируемый государством во всех направлениях, должным образом понимается странами-членами Движения, что усиливает интерес, проявляемый к Азербайджану, и оказываемую ему поддержку.

По словам политолога, неслучайно, что основную поддержку во время избрания непостоянным членом СБ ООН Азербайджан получил именно от стран-членов Движения.

"Это говорит о том, что именно с того времени Азербайджан смог завоевать уважение стран-членов организации. Это крайне важно, потому что Движение неприсоединения обладает достаточными возможностями влияния и способно оказывать воздействие на мировую политику. Благодаря этому Азербайджан может осуществлять эффективную деятельность и по обеспечению своей территориальной целостности. Начиная с 2012 года, в заключительных документах саммита Движения ясно подчеркивается важность урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Более того, считаю, что 25-26 октября 2019 года Азербайджан выступил организатором самого крупного международного политического мероприятия за всю историю своей независимости. Это еще больше популяризирует Азербайджан и приведёт к еще лучшим результатам с точки зрения появления новых перспектив сотрудничества с ним. Азербайджан еще раз показал, что способен на высочайшем уровне организовать международные мероприятия, что обеспечивает дальнейшее укрепление международного положительного имиджа Азербайджана", - резюмировал политолог.

Отметим, что 25-26 октября в Баку прошел XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, и в 2019-2022 годах Азербайджан председательствует в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных, многофункциональных механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй мировой политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.