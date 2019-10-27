Несмотря на то, что Армения и ее покровители всячески пытаются очернить имидж Азербайджана в глазах мировой общественности, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился больших дипломатических успехов.

Об этом сказал Trend основатель и руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, передает Day.Az.

Российский эксперт отметил, что саммит Движения неприсоединения завершил работу принятием четырех документов: "В итоговой Бакинской декларации выражается решительная поддержка усилиям Азербайджана по восстановлению его территориальной целостности. Страны, принимавшие участие в саммите, выразили решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и выразили свою солидарность с усилиями Азербайджана по восстановлению его территориальной целостности. А это, по сути, означает, что 120 стран признали Армению страной оккупантом".

Эксперт считает, что вместо того, чтобы демонстрировать стремление к мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, армянская сторона проводит очень странные мероприятия, на которых странные персоны рассказывают вымышленные истории о нарушении в Азербайджане прав национальных меньшинств.

"А ложь и провокации одной стороны конфликта, как известно, не приближают к миру, даже если вторая сторона прикладывает для этого все силы", - считает политолог.

Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS коснулся также вопроса неучастия делегации Армении, как страны-наблюдателя (статус определен членством Армении в ОДКБ) в работе XVIII саммита Движения неприсоединения. Российский политолог считает это демонстрацией недальновидности со стороны правительства Никола Пашиняна.

"Очевидно, что официальный Баку гарантировал бы Еревану безопасность армянской делегации, поскольку дорожит своей высокой международной репутацией. Предположу, именно это и напугало Пашиняна и Ко, поскольку развенчало бы мифы о политике "ненависти и жестокости" Баку, которыми армянская пропаганда пичкает граждан своей страны. Но они не отважились поехать в Баку. Если бы было иначе, то это стало бы подтверждением громких заявлений нового армянского руководства о стремлении к миру и добрососедству", - сказал политолог.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоялся XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.