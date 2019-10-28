Человек, вот уже 14 лет всячески пытающийся плестись в хвосте протестующих своих сторонников, ныне рвется вперед, уверяет всех, что будет в первых рядах и бесконечно шлет ультиматумы в адрес власти. Человек, давно и бесповоротно ставший мерилом политических проигрышей и неудач, сговоров и интриг, "внезапно" получает полный карт-бланш от своих забугорных хозяев и поддержку многих Youtube-каналов маргинальных, а иногда и шизоидных "независимых блогеров", окопавшихся в странах Европы. Пытающаяся получить убежище в США псевдожурналист Севиндж Османгызы несколько раз в день с пеной у рта восхваляет этого человека, преподнеся его как "последнего оплота демократии" в стране.

Этот человек - зиц-председатель ПНФА и воинствующий блогер местного сегмента Facebook Али Керимли.

"Национальный Совет Демократических Сил" ("Нацсовет"), точнее, сам председатель ПНФА и блогер Али Керимли заявляет (заявляет?) о том, что угрожает снова провести митинг. По словам Али Керимли, в качестве места для акции он выбрал площадь перед станцией метро "28 Мая", но если этот вариант не будет принят, то власти просто обязаны предоставить стадион "Мэхсул". А.Керимли также заявил, что он настроен решительно и, если разрешение не будет получено, то в любом случае акции быть.

То есть, он грозит несанкционированной акцией, ибо, по словам зиц-председателя и блогера, есть закон "О свободе собраний" и трудящиеся массы, бодро и с песней шагающие за своим лидером - за ним, естественно, имеют право на проведение митингов, шествий, пикетов и вообще, тут нам не там и он, Али Керимли, может прогневаться. Или обидится, что еще хуже, ибо грозит свержением нынешней власти, вот.

Говорит же, миллионы за ним, и все они, как один, верны идеям Керимли и заветам всех демократов всех времен.

Так чего же хочет этот обрюзгший, постаревший в оппозиционных редутах 55-летний неудачник мелкопоместной политики?

Он утверждает, что незаконная акция, проведенная "Нацсоветом" (читай: им самим), состоялась и до икоты напугала власть предержащих.

Хотя не было ничего более приятного в тот день, чем смотреть на унылые лица сторонников предводителя живущих в социальных сетях троллей, кричащего на улице и пытающегося казаться Че Геварой и Луисом Корваланом в одном теле.

Фронтисты ничем не могли помочь своему кормчему и светочу.

Один грустно стоял, укутавшись в флаг, второй бродил недалеко от места священнодействия Керимли.

Запланированный массовый митинг - на деле оказался "массовым" одурачиванием. "Независимые блогеры и журналисты", пасущиеся на ниве политэмигрантства, сами того не ведая, показали карусели, которыми оппозиция насчитала себе несколько десятков тысяч.

И так все у них. Численность фейковая, лозунги фейковые, статусы политических лидеров - и те фейковые. Уже даже самому глухому и юродивому должно стать понятно, что нынешняя радикальная оппозиция - это не про политику.

Это про пиар, про проект, на котором можно делать деньги и, судя по всему, неплохие.

Заметили сияющие лицо Али Керимли? Неплохо отработал. Чего же не воссиять.

На самом деле, такие явления, как Али Керимли, Джамиль Гасанлы, Тофик Ягублу и иже с ними - яркое свидетельство некоего особенного института репутации в оппозиции, свойственного только для Азербайджана. У нас не Европа и не Япония, поэтому в "авторитетных" оппозиционерах-радикалах числится обвиняемый в волюнтаризме, присвоении партийной кассы и постоянной лжи Керимли, Гасанлы спокойно скирдует бабло и ездит за границу весьма интенсивно, любая негативная информация не влечет за собой никаких последствий в плане популярности среди троллей-последователей.

В Азербайджане нет и не будет стотысячных митингов во славу Греты Турнберг и ее псевдоборьбы за экологию. И многомесячных, как во Франции, многотысячных протестов "желтых жилетов" не будет тоже. С теми же трудностями столкнутся и Майдан, и гей-парад.

Будто работает невидимая иммунная система, ограничивающая любые резкие всплески и взрывы. И многомиллионные вливания "западных партнеров" в постоянные попытки извне раскачать ситуацию превращаются в тыкву.

И да, не надо ссылаться, как Али Керимли, на Соединенные Штаты Америки. Да, там много партий. Но есть две основных. Они называют себя "лояльной оппозицией". В тот момент, когда у власти другая партия, эта партия становится лояльной оппозицией.

Это не оппозиция, которая, как блогер Али Керимли или бесталанный профессор Джамиль Гасанлы орут: убрать, уничтожить, расстрелять! Это оппозиция, которая, безусловно, поддерживает эту систему и власть, но имеет некоторые другие взгляды по определенным вопросам. Американцы не привыкли к агрессивной, безграмотной, оппозиции, к тому, что мы называем радикальной оппозицией.

Хотя Али Керимли совершенно не понимает этого, но политик должен быть ответственным человеком. Это означает, что нельзя говорить все, что хочешь, только потому, что хочешь.

Жил такой человек, бывший член Верховного суда Соединенных Штатов Америки, звали его Оливер Уэнделл Холмс-младший. И он сказал, что человек не имеет права кричать "Пожар!" в битком набитом кинотеатре только потому, что он хочет кричать "Пожар!". Не имеет права! Далее он говорил: а это ограничение свободы слова? Да! Это ограничение называется ответственностью.

То, чего нет и в помине, не было у Али Керимли, полного неудачника местной оппозиционной арены.

Экзальтированный Али Керимли утверждает, что всенепременно проведет акцию протеста 2 ноября и призывает народ выйти на улицы. Понятно, что он получил очередной заказ и пытается отработать номер.

Он прекрасно знает, что, как и во время несанкционированной акции 19 октября, 2 ноября, если не будет получено соответствующее разрешение ИВ Баку, полиция будет действовать жестко, но в рамках закона.

Конечно, при разгоне митингующих не будут задействованы ни водометы, ни резиновые пули, ни слезоточивый газ. Не будут использованы даже обычные в практике полицейских при разгоне демонстрантов в европейских странах дубинки.

Новоназначенный министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов прекрасно осознает, что проводимые им кадровые и институциональные реформы в полиции, борьба со взяточничеством, упрощение системы ГАИ не по душе некоторым "старогвардейцам". Осознавая это, полицейские, насколько возможно, опять постараются не уронить честь мундира.

Али Керимли же попытается выставить Азербайджан в глазах всего мира ущербным государством.

И что это, если не чистой воды демагогия или еще хуже - то, что во все времена в любой стране называли предательством?

Сам Али Керимли как политический проект неуклонно идет к полному фиаско. Жуткая драма в семье Фуада Гахраманлы, ненависть его дочери к нему подтвердила тот факт, что в азербайджанской оппозиции наличествует и проблема отцов и детей. То есть не только молодежь оппозиционного лагеря, но и дети "истинных оппозиционеров" совершенно не согласны с позицией его лидеров.

Кроме того, все остальные представители радикальной оппозиции давно утверждают, что Али Керимли не способен проводить значимые акции, хотя и настаивает на митингах в центре города.

Причина обыденна и проста - она в животном страхе А.Керимли за собственное благополучие. И это мнение все более укрепляется в среде оппозиционеров.

С другой стороны, в последнее время оппозиционную молодежь все больше привлекают акции не являющихся партийными лидерами Эмина Милли в Европе и Губада Ибадоглу в США. У многих возникает вопрос, а почему у ПНФА нет своего авторитетного вожака.

Али Керимли тоже отлично сознает, что потребность оппозиционного лагеря в ПНФА неуклонно уменьшается. В этой ситуации он, выбрав выгодный для себя, но порочный для простого народа и государственности путь, запускает план по введению международной общественности в заблуждение. И инициирует очередной незаконный митинг, провоцируя в качестве его организатора свой арест.

... Потребность в свободе для человека совершенно неочевидна. Ее даже в пирамиде Маслоу нет: там базовыми являются физиологические потребности, по мере удовлетворения которых у человека появляются потребности в безопасности, принадлежности, признании и самовыражении. Впрочем, не исключено, что для кого-то эта пирамида верна в перевернутом виде: в современном искусстве, например, самовыражение частенько сопряжено с публичным совершением физиологических отправлений. Все относительно.

Зато понятие свободы стало одним из ключевых в современном протестном дискурсе. Разумеется, любой протест - он о свободе от чего-то. Даже от тещи или манной каши. Может быть, в детстве Али Керимли скакал в манеже с криками "Пустите на свободу!".

Все может быть.

Но не парад-алле люмпенов и маргиналов по центральным улицам Баку, не шествие старцев-интриганов на площадь перед станцией метро "28 Мая".

Потому что Баку - европейский город, а не захолустный городишко на Индостане, сотрясаемый периодическими выхлопами радикалов.

Потому что мы - народ.

И государство - это мы. А не иуды, продавшие душу в обмен на иллюзорные обещания.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az