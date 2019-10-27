Азербайджан вступил в Движение неприсоединения в 2011 году. За короткое время наша страна, благодаря своей принципиальной позиции и отстаиванию норм международного права, завоевала высокий авторитет в этой организации. В результате, всего через восемь лет после вступления Азербайджан получил председательство в Движении неприсоединения на 2019-2022 годы и принял саммит этой организации.



Сам саммит Движения неприсоединения - второй по размерам после ООН организации, объединяющей 120 стран мира - прошел под председательством Президента Ильхама Алиева. Проведение этого саммита именно в Баку и доверие председательства в такой крупной организации Азербайджану - это большая дипломатическая победа нашей страны. Это показатель веры международного сообщества в потенциал Азербайджана, доверия к нашей стране и ее высокого авторитета.



Саммит Движения неприсоединения - это событие мирового масштаба. В течение двух дней саммит в Баку стал самым важным событием в системе международных отношений. Здесь обсуждались значимые и актуальные вопросы международной политики, экономики, социальной повестки дня. Азербайджан находился в центре внимания всех мировых СМИ.

Саммит Движения неприсоединения в Баку стал крупнейшим политическим мероприятием в истории независимого Азербайджана. В этом мероприятии приняли участие 159 делегаций, которые были представлены главами государств и правительств, спикерами парламентов, министрами иностранных дел и другими высокопоставленными лицами. Нужно отметить, что для участия в саммите в Баку прибыли также заместитель Генерального секретаря и президент Генеральной Ассамблеи ООН.



Председательство на саммите единогласным решением участников было передано Президенту Ильхаму Алиеву. Азербайджанский лидер с большим дипломатическим искусством председательствовал на крупнейшей международной встрече высокого уровня, объединившей 120 стран, 38 государств-наблюдателей и гостей, а также международных организаций.



Выступая на саммите, Президент Ильхам Алиев особое внимание уделил главной проблеме нашей страны - оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов Арменией. Он широко проинформировал мировую общественность об оккупации исторических азербайджанских земель, о политике этнических чисток, проводимой Арменией, о Ходжалинском геноциде. Кроме того, глава государства подробно рассказал об успехах Азербайджана в политической, экономической, социальной, гуманитарной и других сферах за последние 15 лет.



Азербайджанский лидер коснулся и приоритетов, которые наша страна особо выделит в период своего председательства в Движении. Глава государства отметил, что "Бандунгские принципы", основополагающие принципы организации, совпадают с основой внешней политики Азербайджана: это уважение к территориальной целостности всех стран, к их суверенитету, невмешательство во внутренние дела государств, отстаивание взаимных интересов и продвижение сотрудничества.



"Мы должны активизировать усилия для всеобщего соблюдения норм и принципов международного права. В этом контексте ощущается большая потребность в реформах в деятельности ООН. Насильственное изменение границ, нарушение территориальной целостности стран с применением силы, вмешательство во внутренние дела недопустимы", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет прилагать усилия для налаживания и развития диалога с другими институтами, расширения географии сотрудничества. "Большинство стран-участниц Движения неприсоединения являются развивающимися государствами, поэтому очень важным представляется развитие сотрудничества в экономической сфере в рамках Движения. В этом смысле присоединение Азербайджана в прошлом месяце к "Группе 77" позволяет еще больше активизировать усилия в социально-экономической сфере в международном масштабе. Особое значение представляет отстаивание совместными усилиями интересов государств-участников в рамках ООН", - добавил глава азербайджанского государства.



Азербайджан получил значительную внешнеполитическую выгоду от проведения саммита Движения неприсоединения. Это мероприятие имело особую важность с точки зрения налаживания и развития двустороннего сотрудничества между нашей страной и зарубежными странами. За дни саммита Президент Ильхам Алиев провел более 20 встреч с лидерами и руководителями зарубежных государств и международных организаций.



Кроме того, справедливая позиция Азербайджана по нагорно-карабахскому урегулированию получила дополнительную поддержку. В документах, принятых по итогам Бакинского саммита главы стран-участниц подчеркнули важность урегулирования конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности Азербайджана.



В итоговом документе саммита впервые был отмечен очень важный момент. Главы стран и правительств подчеркнули недопустимость захвата территорий методом силы и подтвердили, что ни одно государство не признает законность оккупации территорий Азербайджана.



Кроме того, в документе отмечается, что эти страны не будут оказывать какую-либо поддержку экономической деятельности на оккупированных территориях и сохранению текущей ситуации.



В Декларации, подписанной по итогам саммита, прямо используется термин "оккупант". Это означает, что 120 стран мира открыто признали Армению страной-оккупантом.



Мировые лидеры широко поддержали тезисы, которые ранее, на саммите глав стран СНГ в Ашгабаде озвучил Президент Ильхам Алиев. Глава государства тогда осудил героизацию нацистского пособника Гарегина Нжде в Армении. Участники саммита Движения неприсоединения в Баку осудили любую форму героизации бывших членов нацистского движения, неонацистов и людей, боровшихся против антигитлеровской коалиции, а также попытки придать этим людям статус участников национально-освободительного движения.



Помимо этого, в итоговой Бакинской декларации была выражена серьезная поддержка усилиям Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности. "Мы, главы государств и правительств, выражаем решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, и выражаем свою солидарность с усилиями Азербайджана, связанными с восстановлением своей территориальной целостности", - отмечается в документе.



Все вышеперечисленное - явное доказательство очередной сокрушительной дипломатической победы Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева. Этот внешнеполитический триумф нашей страны был достигнут невзирая на все попытки Армении и ее покровителей противостоять этому. Азербайджан добился того, что на Бакинском саммите 120 государств мира признали Армению страной-оккупантом.



И это признание - важнейшая и большая победа Азербайджана. Победа, которая была бы невозможна, если бы не принципиальная и последовательная политика Президента Ильхама Алиева.



Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az

