Вчера в соцсетях Али Керимли анонсировал очередной митинг, притом с небывалыми доселе угрозами. Керимли якобы собирается несмотря ни на что проводить свои акции в самых оживленных местах Баку...?!

События последнего времени показывают удивительную картину: после каждого громкого успеха Азербайджана появляется Али Керимли с одним и тем же примитивным сценарием раскачивания ситуации в стране.

Так было после выступления Президента Ильхама Алиева на саммите в Ашхабаде и Валдайском форуме, где он в пух и прах разнес и унизил армянского премьера Пашиняна, с высокой международной трибуны дал оценку позорной героизации фашизма в Армении, и показал пропасть между Азербайджаном и Арменией. Так происходит и сейчас, после исторического саммита Движения неприсоединения в Баку. Саммита, где 120 стран мира поддержали Азербайджан и назвали Армению страной-оккупантом.

В такие совпадения в знаменательные для Азербайджана моменты мне верится, мягко говоря, с трудом. И кто мне докажет, что Али Керимли не координируется армянами?

Я все время вижу испуганное, напряженное лицо Керимли, когда он идет на очередной митинг. На его лице так и написано "как же я хочу остаться дома, не хочу приносить себя в жертву". Но по факту получается, что он жертвует собой во имя интересов Армении, во имя интересов всех сил, которые ненавидят нас, азербайджанцев, как нацию, ненавидят этот народ, эту страну.

И тут возникает главный вопрос: должна ли наша страна уметь защитить себя?



Можно ли таких, как Керимли, называть оппозицией? Ведь их деятельность не подходит под это определение в принципе. Потому что у них нет никаких идей, никакой платформы, четкой программы. Все, чем он оперирует - это набор слов о проблемах, имеющихся в Азербайджане. О проблемах, которые успешно решаются. И более того, о проблемах, которые есть даже в самых развитых странах мира, в еще больших масштабах.



Хочется спросить у этих людей: должны ли мы разделить печальную судьбу многих арабских стран, должны ли из-за таких как Керимли рушиться наши дома, а наши матери - оплакивать погибших детей?