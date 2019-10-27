Президент Венесуэлы Николас Мадуро прогулялся с супругой по Бакинскому бульвару.

Как передает Day.Az, видео размещено на официальных страницах президента в Instagram, Twitter и Facebook.

Напомним, что Мадуро приехал в Баку 24 октября на ряду с лидерами других стран для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Отметим, что в ходе саммита председательство в организации Движения неприсоединения на три года перешло к Азербайджану.