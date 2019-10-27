https://news.day.az/politics/1169892.html Николас Мадуро прогулялся с cупругой по Бакинскому бульвару - ВИДЕО
Николас Мадуро прогулялся с cупругой по Бакинскому бульвару - ВИДЕО
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прогулялся с супругой по Бакинскому бульвару.
Как передает Day.Az, видео размещено на официальных страницах президента в Instagram, Twitter и Facebook.
Напомним, что Мадуро приехал в Баку 24 октября на ряду с лидерами других стран для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.
Отметим, что в ходе саммита председательство в организации Движения неприсоединения на три года перешло к Азербайджану.
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