Доклад Всемирного банка Doing Business 2020 не содержит неточностей в отношении Армении. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявила старший специалист Всемирного банка по развитию частного сектора Валентина Сальтайн, комментируя заявление председателя ЦБ Армении Артура Джавадяна о том, что рейтинг отчета по Армении содержит неточности, передает Day.Az.

По ее словам, если Армения исправится, она займет 37-е место в рейтинге, вместо нынешнего 47-го.

"С нашей точки зрения, нет никаких неточностей или ошибок в отношении Армении. В этом году мы просто несколько пересмотрели и переделали оценку показателей защищенности инвестиций, составляющих небольшую часть доклада. Мы не добавляли каких-либо новых составляющих, просто внесли поправки", - отметила она.