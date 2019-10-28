28 октября в Габалинском районе сдана в эксплуатацию после реконструкции 110/35/10-киловольтная электроподстанция "Габала".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на подстанции после реконструкции.

Глава государства ввел в строй электроподстанцию "Габала" и одновременно 110/35/10-киловольтную электроподстанцию "Агдаш".