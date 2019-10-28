https://news.day.az/politics/1170046.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на подстанции "Габала" после реконструкции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на подстанции "Габала" после реконструкции - ФОТО
28 октября в Габалинском районе сдана в эксплуатацию после реконструкции 110/35/10-киловольтная электроподстанция "Габала".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на подстанции после реконструкции.
Глава государства ввел в строй электроподстанцию "Габала" и одновременно 110/35/10-киловольтную электроподстанцию "Агдаш".
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