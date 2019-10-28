https://news.day.az/politics/1170049.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Габала - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Габала - ФОТО
28 октября были сданы в эксплуатацию системы обеспечения питьевой водой и канализации города Габала.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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