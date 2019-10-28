https://news.day.az/politics/1170059.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Беюк Амирли-Былых-Амирван в Габалинском районе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Беюк Амирли-Былых-Амирван в Габалинском районе - ФОТО
28 октября в Габалинском районе состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Беюк Амирли-Былых-Амирван.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре