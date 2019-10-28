28 октября в Габалинском районе состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Беюк Амирли-Былых-Амирван.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. 

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