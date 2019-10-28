https://news.day.az/politics/1170097.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Голгати-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы в Агдашском районе
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Голгати-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы в Агдашском районе
В Агдашском районе сдана в эксплуатацию реконструированная автомобильная дорога Голгати-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги.
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