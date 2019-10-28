28 октября сданы в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации города Агдаш.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Затем глава государства встретился с представителями районной общественности.

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