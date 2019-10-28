https://news.day.az/politics/1170099.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем снабжения питьевой водой и канализации города Агдаш
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем снабжения питьевой водой и канализации города Агдаш
28 октября сданы в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации города Агдаш.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Затем глава государства встретился с представителями районной общественности.
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