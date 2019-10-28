28 октября состоялось открытие после капитального ремонта административного здания Агдашского телекоммуникационного узла.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

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