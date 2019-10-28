https://news.day.az/politics/1170101.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии административного здания Агдашского телекоммуникационного узла
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии административного здания Агдашского телекоммуникационного узла
28 октября состоялось открытие после капитального ремонта административного здания Агдашского телекоммуникационного узла.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
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