https://news.day.az/politics/1170114.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Солодкового промышленного парка в Агдаше
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Солодкового промышленного парка в Агдаше
28 октября в Агдаше состоялось открытие Солодкового промышленного парка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
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