Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения выведет эту организацию на качественно новый уровень.

Об этом сказал Day.Az известный эксперт, пакистанский политический обозреватель Малик Айюб Сумбал.

"Азербайджан будет играть жизненно важную роль в подъеме Движения неприсоединения. Следующие три года, в течение которых ваша страна будет председательствовать в организации, будут важным периодом для Движения с точки зрения актуализации самой организации", - сказал Сумбал.

Эксперт также обратил внимание на то, что Движению неприсоединения несомненно поможет активная и многовекторная внешняя политика, которая проводится в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева.

"Азербайджан обладает огромным потенциалом активной дипломатии во всем мире. Баку всегда был центром региональной и международной политики, поэтому я уверен, что председательство Азербайджана открывает новые возможности для Движения неприсоединения", - добавил Сумбал.