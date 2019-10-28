Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения выведет эту организацию на качественно новый уровень - Пакистанский эксперт специально для Day.Az
Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения выведет эту организацию на качественно новый уровень.
Об этом сказал Day.Az известный эксперт, пакистанский политический обозреватель Малик Айюб Сумбал.
"Азербайджан будет играть жизненно важную роль в подъеме Движения неприсоединения. Следующие три года, в течение которых ваша страна будет председательствовать в организации, будут важным периодом для Движения с точки зрения актуализации самой организации", - сказал Сумбал.
Эксперт также обратил внимание на то, что Движению неприсоединения несомненно поможет активная и многовекторная внешняя политика, которая проводится в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева.
"Азербайджан обладает огромным потенциалом активной дипломатии во всем мире. Баку всегда был центром региональной и международной политики, поэтому я уверен, что председательство Азербайджана открывает новые возможности для Движения неприсоединения", - добавил Сумбал.
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