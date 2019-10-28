Специальная следственная служба (ССС) Армении в понедельник предъявила обвинения бывшему спикеру парламента Армении Ара Баблояну в узурпации власти и в совершении служебного подлога. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам адвокат Баблояна Арам Вардеванян.

"У Баблояна был статус подозреваемого. Теперь у нас есть изменение этого статуса. В отношении моего подзащитного в ССС выдвинули два обвинения - ему инкриминируют узурпацию власти и совершение служебного подлога. Оба обвинения мы не признаем", - отметил адвокат и добавил, что в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Сам Баблоян заявил журналистам, что не признает предъявленные обвинения. "Все, что я сделал, отвечало требованиям конституции и законов страны", - добавил он.

Ранее следственная служба республики заявила, что Ара Баблоян подозревается в узурпации власти, совершенной группой лиц в 2018 году во время избрания члена Конституционного суда (КС).

Обвинения в адрес Баблояна

"Согласно данным следствия, группа лиц, в том числе и бывший спикер Баблоян, чтобы дать возможность своему товарищу депутату от Республиканской партии Грайру Товмасяну в случае избрания членом и впоследствии председателем КС занимать этот пост в рамках старой конституции (принятой в 2005 году - прим. ТАСС) и во избежание действия новых поправок к конституции от 2015 года, совершили подлог и тем самым узурпировали власть", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно конституции республики в редакции 2005 года, глава Конституционного суда республики мог бы занимать свой пост неограниченное время до достижения 70-летнего возраста. В соответствии же с поправками к конституции, принятыми в 2015 году, срок полномочий председателя КС ограничен шестью годами.

"Во избежание этого и чтобы дать возможность Товмасяну работать на этом посту согласно пунктам конституции от 2005 года (до 70 лет), заявление об отставке бывшего главы КС Гагика Арутюняна, полномочия которого истекали 21 марта 2018 года, было оформлено 1 марта того же года. После этого Баблоян, не получив официального заявления Арутюняна, 2 марта выступил с заявлением о досрочной отставке Арутюняна", - пояснили в ведомстве.

Следствие объясняет этот факт тем, что в противном случае Баблоян не имел бы возможности объявить об отставке Арутюняна на следующей сессии парламента, запланированной 20 марта, и Товмасян был бы избран членом и впоследствии председателем КС на шесть лет.