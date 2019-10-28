Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был вызван в министерство иностранных дел, где замминистра Халаф Халафов провел с ним встречу.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, во время встречи французскому послу была вручена нота протеста по поводу встречи председателя Регионального совета Овернь-Рон-Альп этой страны Лорана Вокье, в ходе визита последнего в Ереван на прошлой неделе, с "министром иностранных дел" так называемого режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, Масисом Майыляном и подписанием с ним "совместного заявления".

Призывы, содержащиеся в "заявлении", наносят удар процессу переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и выражают поддержку позиции страны-оккупанта Армении по изменению формата переговоров.

Подписание таких "совместных заявлений" на фоне принятия решений судами Франции об аннулировании незаконных договоров, подписанных между рядом муниципалитетов и региональных структур этой страны с незаконными "структурами власти" на оккупированных территориях Азербайджана, происходит также в результате провокационных усилий армянского лобби.

Напоминаем, что эти незаконные "документы", подписанные между местными органами власти Франции и самопровозглашенным режимом, противоречат национальным законодательствам Азербайджана и Франции, в частности 73-й статье Конституции Франции, статьям "Общего кодекса территориальных единиц" и пунктам циркулярного документа, подписанного министрами внутренних дел и иностранных дел Европы 24 мая 2018 года.

Было решительно доведено до сведения французского посла, что продолжение подписаний таких незаконных "документов" местными и региональными органами Франции, которая является одной из ведущих стран Евросоюза и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, бросает тень на роль беспристрастного посредника этого государства и является негативным примером для других стран-членов Евросоюза.

Было заявлено, чтобы французский посол привлек внимание к этим нежелательным тенденциям и призвал МИД своей страны вмешаться в вопрос и дать объяснения азербайджанской стороне.

В свою очередь, посол Франции Гросс сообщил, что такие выступления местных и муниципальных органов не имеют никакой правовой силы и не отражают позицию правительства Франции. Он подчеркнул, что позиция Франции по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта принципиальна и неизменна. Посол Франции сообщил, что программа визита Вокье не поддерживалась правительством Франции, что встреча с представителем т.н. "режима" состоялась после официальной части визита и в это время там не был посол Франции в Армении.