В отдел гуманитарных и социальных вопросов Аппарата Кабинета министров Азербайджана назначен новый заведующий. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Али Асадовым.

Согласно распоряжению, на указанную должность назначен Мехман Тагиев. 

Напомним, что распоряжением премьер-министра от 24 октября Муса Алекберов был освобожден от должности заведующего отделом гуманитарных и социальных вопросов Аппарата Кабинета министров. 