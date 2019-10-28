https://news.day.az/politics/1170269.html Новое назначение в Кабинете министров
Новое назначение в Кабинете министров
В отдел гуманитарных и социальных вопросов Аппарата Кабинета министров Азербайджана назначен новый заведующий.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Али Асадовым.
Согласно распоряжению, на указанную должность назначен Мехман Тагиев.
Напомним, что распоряжением премьер-министра от 24 октября Муса Алекберов был освобожден от должности заведующего отделом гуманитарных и социальных вопросов Аппарата Кабинета министров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре