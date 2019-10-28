По моему указанию в нашей стране должно быть построено более 30 ковровых фабрик.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с коллективом Габалинского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча" на церемонии его открытия.

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