https://news.day.az/politics/1170272.html Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должно быть построено более 30 ковровых фабрик
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должно быть построено более 30 ковровых фабрик
По моему указанию в нашей стране должно быть построено более 30 ковровых фабрик.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с коллективом Габалинского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча" на церемонии его открытия.
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