Я совершенно уверен, что Азербайджан и дальше будет идти путем стабильности, развития и прогресса

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Агдашского района во время сдачи в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации города Агдаш.

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