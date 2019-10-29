https://news.day.az/politics/1170284.html Президент Ильхам Алиев: Служить гражданам - наш долг
Президент Ильхам Алиев: Служить гражданам - наш долг
Служить гражданам - наш долг.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Агдашского района во время сдачи в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации города Агдаш.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре