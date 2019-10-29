В Кабинете министров Азербайджана сделано новое назначение, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на сайт Кабмина.

Заведующим отдела по гуманитарным и социальным вопросам назначен Мехман Тагиев.

Он сменил на этой должности Мусу Алекперова.

Отметим, что в Кабинете министров продолжают оставаться вакантными должности руководителя Аппарата, помощника вице-премьера, заведующих юридического отдела и отдела коммуникаций, строительства и коммунального хозяйства.