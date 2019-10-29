https://news.day.az/politics/1170425.html Новое назначение в Кабмине Азербайджана
Новое назначение в Кабмине Азербайджана
В Кабинете министров Азербайджана сделано новое назначение, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на сайт Кабмина.
Заведующим отдела по гуманитарным и социальным вопросам назначен Мехман Тагиев.
Он сменил на этой должности Мусу Алекперова.
Отметим, что в Кабинете министров продолжают оставаться вакантными должности руководителя Аппарата, помощника вице-премьера, заведующих юридического отдела и отдела коммуникаций, строительства и коммунального хозяйства.
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