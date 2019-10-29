28 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Габалинский и Агдашский районы подверг критике главу Госагентства автомобильных дорог Салеха Мамедова за завышение цифр.

Как сообщает Day.Az, глава государства, в числе прочих объектов, принял участие в открытии автомобильной дороги Беюк Амили-Былых-Амирван в Габалинском районе.

На официальных кадрах, которые транслировались по государственному телевидению, Салех Мамедов отчитывается перед главой государства. Он сообщил технические параметры новой дороги, доложил о проведенных работах - установке разметки и знаков, а также остановок.

Говоря о другой дороге на территории района Нидж-Абрых, Мамедов упомянул, что на этой территории расположено около 40 населенных пунктов.

Прервав его, Президент Ильхам Алиев спросил: "Они относятся к Габалинскому району?"



Салех Мамедов ответил, что да, упомянутые села относятся к этому району. В ответ на эти слова Президент Ильхам Алиев указал Мамедову, что в Габалинском районе всего 60 сел, а только на небольшой территории, по словам главы Госагентства, якобы находятся 40.



После этих слов Салех Мамедов принес извинения главе государства.



"Я знаю, сколько сел в Габале. В Габале 3 поселка, один город и 60 сел. А ты говоришь, 40 сел. Не раздувай эти цифры!" - сказал Президент Ильхам Алиев.