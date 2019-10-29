https://news.day.az/politics/1170543.html Президент Ильхам Алиев принял главу ОАО "Азеркосмос" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял главу ОАО "Азеркосмос" - ФОТО
29 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Открытого акционерного общества "Азеркосмос" Рашада Набиева в связи с завоеванием права на проведение Международного конгресса астронавтики в Баку в 2022 году на выборах, состоявшихся на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в столице США городе Вашингтон.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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