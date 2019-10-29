Депутат Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова отправится завтра с однодневным визитом в Киев для участия в заседании Бюро ПА Евронест, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу парламента.

На мероприятии будут рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью ПА Евронест.

Гафарова выразит мнения и предложения по вопросам, вынесенным на заседание Бюро.