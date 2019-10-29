Итоговые документы ХХVIII саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, проведенного в Баку на высшем уровне 25-26 октября 2019 года, стали огромной дипломатической победой Азербайджана, потому что в этих документах все страны-члены Движения однозначно поддержали правую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Об этом во вторник сказала Trend ученый-востоковед, директор Института востоковедния НАНА, депутат Милли Меджлиса (парламент), академик Говхар Бахшалиева, передает Day.Az.

Она подчеркнула, что в своей речи на саммите Президент Ильхам Алиев еще раз проинформировал мировую общественность об оккупации Арменией исконно азербайджанских земель и осуществленной ею политике этнической чистки, о Ходжалинском геноциде.

"Этот саммит стал сильным ударом для Армении-оккупанта. С этой точки зрения, заявление МИД Армении от 28 октября 2019 года, связанное с итоговым документом саммита, является очередным показателем бессилия и безысходности армянской внешней политики. Однозначно чувствуется, что саммит вызвал серьезную обеспокоенность в Армении.

Поэтому Армения, попавшая в незавидное изолированное положение, обвиняет страны-члены Движения неприсоединения в безответственности и демонстрации неуважительного отношения. Использование Арменией таких неэтичных и недипломатичных выражений в отношении стран-членов Движения является показателем того, что Армения находится в состоянии безысходности и паники.

Государством, относящимся неуважительно и безответственно к нормам и принципам международного права, цивилизованному поведению в международных отношениях, является как раз сама Армения", - сказала Бахшалиева.

Она отметила, что в итоговом документе главы государств и правительств выразили сожаление по поводу того, что несмотря на резолюции Совета безопасности ООН, конфликт все еще не урегулирован.

"Они вновь поддержали принцип неприменения силы, отраженный в Уставе ООН, и призвали стороны к урегулированию конфликта путем переговоров в рамках суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана. Также пункты, отраженные в итоговом документе, еще раз продемонстрировали международную изоляцию Армении. Поддержка мировой общественности, в том числе и стран-членов Движения неприсоединения, позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту вызвана тем, что она основана на праве и справедливости. То, что 120 стран не правы, а права одна лишь Армения не более чем чушь", - подытожила Говхар Бахшалиева.