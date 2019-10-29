Президент Ильхам Алиев присвоил ряду сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра почетные звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении ряду сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра почетных званий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Государственного академического национального драматического театра Азербайджана, за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане следующим лицам присваиваются почетные звания:
"Народный артист"
Абдуллаеву Кязыму Энвер оглу
Нурзаде Али Гайыб оглу
"Заслуженный артист"
Абдуллаеву Матлабу Фатали оглу
Бабаевой Амине Агагусейн гызы
Бахтиярову Рашаду Бахрам оглу
Гараеву Эльнару Джафар оглу.
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