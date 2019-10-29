https://news.day.az/politics/1170617.html Президент Ильхам Алиев удостоил ряд сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Президент Ильхам Алиев удостоил ряд сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Почетным дипломом Президента Азербайджана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Государственного академического национального драматического театра Азербайджана и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане наградить следующих лиц "Почетным дипломом Президента Азербайджана":
Джафарову Басти Али гызы
Асадову Малейку Алифага гызы
Мустафаеву Лалезар Башир гызы
Новрузова Рамиза Гаввам оглу.
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