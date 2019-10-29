Сегодня в Баку состоялось мероприятие, посвященное 96-летию образования Турецкой Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие председатель парламента Огтай Асадов, депутаты, представители дипломатического корпуса в Азербайджане.

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, выступив на мероприятии, зачитал письмо Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованное по случаю Дня Республики.

Отметим, что ежегодно 29 октября в Турции отмечается как День Республики.