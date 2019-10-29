https://news.day.az/politics/1170621.html В Баку отметили 96-летие образования Турецкой Республики - ФОТО
В Баку отметили 96-летие образования Турецкой Республики - ФОТО
Сегодня в Баку состоялось мероприятие, посвященное 96-летию образования Турецкой Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие председатель парламента Огтай Асадов, депутаты, представители дипломатического корпуса в Азербайджане.
Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, выступив на мероприятии, зачитал письмо Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованное по случаю Дня Республики.
Отметим, что ежегодно 29 октября в Турции отмечается как День Республики.
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