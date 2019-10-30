Бакинский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова объявляет "день открытых дверей"
Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявляет "день открытых дверей", сообщает Trend.
День открытых дверей состоится второго ноября 2019 года в 14:00.
У абитуриентов будет возможность ознакомиться с условиями и правилами вступительных испытаний 2020/2021 учебного года для поступления в филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в г. Баку, получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на факультетах - филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики.
День открытых дверей состоится по адресу: г. Баку, пр. Г.Джавида, 133 (недалеко от станции метро "Элмляр Академиясы").
Контактный телефон: (012) 598 93 32.
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